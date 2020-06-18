toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лестер повесил ценник на защитника сборной Англии, за которого борются Манчестер Сити и Челси

21:24 - Читати українською
Лестер повесил ценник на защитника сборной Англии, за которого борются Манчестер Сити и Челси
Бэн Чилвелл / фото: Лестер

Левый защитник сборной Англии Бен Чилвелл остается на радаре грандов английской Премьер-лиги.

Лестер не хочет отпускать Бена Чилвелла уже этим летом, однако щедрое предложение способно изменить решение "лис", сообщает Sky Sports.

Челси официально объявил о трансфере Вернера

По информации издания, клуб Брендана Роджерса настроен до конца бороться за 23-летнего англичанина, а потенциальное попадание в Лигу чемпионов должно убедить его остаться в команде. Единственный шанс переманить Чилвелла – предложить гораздо больше 50 млн фунтов за его трансфер. Главными претендентами на защитника остаются Манчестер Сити и лондонский Челси.

В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел в составе Лестера 23 матча в АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
00:13
1089
Теги
Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Лестер Сити Лестер Сити Англия Бен Бен Чилвелл
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Челси официально объявил о трансфере Вернера
    Англія — 12:20413 Челси официально объявил о трансфере Вернера
1
час
:
23
мин
Реал Мадрид
23:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук