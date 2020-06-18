Лестер повесил ценник на защитника сборной Англии, за которого борются Манчестер Сити и Челси

Левый защитник сборной Англии Бен Чилвелл остается на радаре грандов английской Премьер-лиги.

Лестер не хочет отпускать Бена Чилвелла уже этим летом, однако щедрое предложение способно изменить решение "лис", сообщает Sky Sports.

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По информации издания, клуб Брендана Роджерса настроен до конца бороться за 23-летнего англичанина, а потенциальное попадание в Лигу чемпионов должно убедить его остаться в команде. Единственный шанс переманить Чилвелла – предложить гораздо больше 50 млн фунтов за его трансфер. Главными претендентами на защитника остаются Манчестер Сити и лондонский Челси.

В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел в составе Лестера 23 матча в АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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