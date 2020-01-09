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Лестер потерял Ндиди – хавбека ожидает операция

9 января 16:27 65 Читати українською
Лестер потерял Ндиди – хавбека ожидает операция
Уилфред Ндиди / Фото ФК Лестер

Хавбек Лестера Уилфред Ндиди не поможет команде в ближайших матчах.

"Ндиди повредил мениск и будет прооперирован. Надеюсь, он вернется в начале февраля", – цитирует главного тренера Лестера Брендана Роджерса ВВС.

Лестер не собирается продавать игроков в январе, – Роджерс

Напомним, нигериец присоединился к Лестеру в 2017-м, перейдя с Генка. В текущем сезоне АПЛ Уилфред провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

После 21 тура чемпионата Англии Лестер находится на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 13 очков.

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Теги
Англия Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс Уилфред Ндиди Уилфред Ндиди
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