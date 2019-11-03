Лестер после 11 туров опережает свой чемпионский график сезона 2015/16

Победа над Кристал Пэлас (2:0) позволила Лестеру опередить свой же график образца сезона 2015/16, когда "лисы" стали чемпионами Англии.

Команда Брендана Роджерса превосходит показатели банды Клаудио Раньери после 11 туров, информирует Coral.

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Тогда Лестер имел в своем активе 22 пункта, что на один меньше чем у современного состава "лис". Подопечные Роджерса одержали четыре победы в последних пяти матчах, последней жертвой Варди и компании стал Кристал Пэлас (2:0).

Отметим, что даже такой темп не позволяет Лестеру навязать серьезную конкуренцию Ливерпулю – мерсисайдцы оторвались уже на восемь очков.

Лестер на выезде победил Кристал Пэлас и поднялся на третью строчку: 11-й тур АПЛ, воскресенье