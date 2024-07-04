В четверг, 4 июля, Лестер" подал апелляцию на решение независимой комиссии по поводу юрисдикции правил финансового фэйр-плей.

В марте АПЛ предъявила Лестеру обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей. Футбольная Лига наложила на клуб трансферное эмбарго, которое впоследствии было снято в связи с возвращением "лисиц" в элитный дивизион.

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После выдвинутых в марте обвинений клуб пытался доказать, что применение финансовых правил не подпадает под юрисдикцию Премьер-лиги. Это дело было передано независимой комиссии, которая отклонила требование "лисиц".

Теперь Лестер продолжил борьбу и объявил, что подает апелляцию на решение независимой комиссии, информирует Sky Sports. Если клуб проиграет, то рискует подвергнуться снятию очков в новом сезоне АПЛ, несмотря на продажу полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в Челси за 30 миллионов фунтов.

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