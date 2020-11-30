Чемпионат Англии 2020/21, 10-й тур

Лестер Сити – Фулхэм – 1:2

Голы: Барнс, 86 – Лукман, 30 Кавалейру, 37 (пен)

Вест Хэм – Астон Вилла – начало в 22:00

Лестер в случае победы в текущем туре мог бы подняться на третью позицию, догнав Тоттенхэм и Ливерпуль на вершине турнирной таблицы АПЛ. Соперник казался удобным – Фулхэм шёл на 19-й позиции и выиграл всего один матч при семи поражениях. Впрочем, забросать шапками лондонцев не получилось: на 30-й минуте Лукман реализовал выход один на один со Шмейхелем, а на 38-й Кавалейру реализовал пенальти – 0:2. Это был первый за восемь лет выездной матч Фулхэма, в котором "дачники" отправились на перерыв с преимуществом в два гола.

На второй тайм Брендан Роджерс выпустил Барнса и Ундера, а потом добавил и Ихеаначо. Ударное усиления, однако, ничего не принесло Лестеру до 86-й минуты, когда Барнсу удалось расстрелять ворота из центра штрафной после скидки от Варди – 1:2. Впрочем, спастись от поражения "лисам" так и не удалось. Лестер перед матчем с Зарей потерпел громкое фиаско, а Фулхэм празднует первую за семь лет и 15 матчей победу над командой из топ-4.

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