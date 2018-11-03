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Лестер перед матчем с Кардиффом трогательно почтил память президента, погибшего при падении вертолета

18:03 38 Читати українською
Лестер перед матчем с Кардиффом трогательно почтил память президента, погибшего при падении вертолета
ФК Лестер

Перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги между Кардиффом и Лестером игроки и болельщики почтили память Вишая Шривадданапрабха.

Лестер выпустил специальные футболки в память о погибшем владельце клуба. На них изображен портрет бизнесмена, а также размещена надпись: "Босс. Вы навсегда останетесь в наших сердцах".

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Во время минуты молчания многим болельщикам и футболистам было трудно сдерживать слезы.

Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, который приобрел Лестер в 2010 году. В сезоне 2015/16 команда сенсационно стала чемпионом Англии.

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Англия11 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардифф - Лестер Сити: Суббота 03 ноября 2018

Кардифф

live 87'
0 : 1
Лестер Сити
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