Лестер перед матчем с Кардиффом трогательно почтил память президента, погибшего при падении вертолета

Перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги между Кардиффом и Лестером игроки и болельщики почтили память Вишая Шривадданапрабха.

Лестер выпустил специальные футболки в память о погибшем владельце клуба. На них изображен портрет бизнесмена, а также размещена надпись: "Босс. Вы навсегда останетесь в наших сердцах".

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Во время минуты молчания многим болельщикам и футболистам было трудно сдерживать слезы.

Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, который приобрел Лестер в 2010 году. В сезоне 2015/16 команда сенсационно стала чемпионом Англии.

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