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Лестер отказался продавать Мусса в клуб из Саудовской Аравии

20:00 21 Читати українською
Лестер отказался продавать Мусса в клуб из Саудовской Аравии
Ахмед Муса / ФК Лестер

Аль-Наср получил отказ от Лестера по трансферу Ахмеда Мусы.

Лестер отклонил предложение в сумме 12 млн фунтов от клуба Аль Наср из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

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Муса перешел в Лестер из московского ЦСКА летом 2016 года за 17 млн фунтов, однако Ахмед не смог завоевать место в стартовом составе "лисов".

Муса сыграл за Лестер 21 матч в АПЛ и отметился двумя голами. Вторую часть прошлого сезона нигериец провел в аренде в ЦСКА.

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