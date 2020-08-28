На радары "лис" попали Робин Госенс (Аталанта) и Николас Тальяфико (Аякс), информирует Sky Sports.

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Лестер получил от Челси за Чилвелла 50 млн фунтов, но значительную часть этой суммы придется потратить на замену для англичанина. Госенс и Тальяфико оцениваются примерно одинаково – по 40 млн евро. Если договориться о меньшей компенсации не удастся, то клуб АПЛ готов рассмотреть других кандидатов.

Добавим, что в прошлом сезоне Тальяфико провел 38 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Статистика Госенса – 10 голов и 8 ассистов в 43 поединках.

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