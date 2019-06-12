Лестер определился с ценой Магуайра – за защитника поборются манчестерские гранды

Руководство Лестера решило, за какую сумму готово попрощаться с основным центрбэком команды Харри Магуайром.

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На Магуайра претендуют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Правда, пока ни один из них не готов платить такую ​​сумму за 26-летнего защитника. В прошлом году МЮ и Лестер уже вели переговоры по трансферу англичанина, но они сорвались, когда манкунианцы отказались платить за Магуайра 70 млн фунтов.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола видит в защитнике замену многолетнему капитану "горожан" Венсан Компани, решившего вернуться в Андерлехт. В то же время Юнайтед готовы сосредоточиться на подписании Калиду Кулибали из Наполи, если проиграют борьбу за защитника Лестера.

В сезоне 2018/19 Харри Магуайр провел 31 матч в АПЛ, в которых забил 3 мяча.

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