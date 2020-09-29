Лестер оформил рекордный трансфер защитника Сент-Этьена
21:50 - Читати українською
Защитник Сент-Этьена Уэсли Фофана попробует свои силы в чемпионате Англии.
Уэсли Фофана оставил свою подпись на пятилетнем контракте с Лестером, сообщает официальный сайт Сент-Этьена.
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Французский клуб получит за своего 19-летнего таланта 35 млн евро + 5 млн в виде бонусов. Стоит отметить, что это рекордный по сумме трансфер в истории Сент-Этьена.
Фофана является воспитанником "зеленых". В прошлом сезоне чемпионата Франции Уэсли провел 14 матчей, в которых отметился голом.
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