Лестер на своем официальном сайте объявил, что контракт Варди продлен до июня 2024 года.

Манчестер Юнайтед в отчаянии пытался подписать 35-летнего Варди

"Я, очевидно, на седьмом небе от счастья. Однажды я услышал, что клуб собирается это сделать, для этого нужна была одна вещь, поэтому я поставил подпись под новым контрактом. Решение было легким", – объяснил свое решение Джейми.

Отметим, что Варди стал игроком Лестера 10 лет назад и является третьим лучшим бомбардиром клуба в истории со 164 голами. Интересно, что нападающим будто бы интересовался Манчестер Юнайтед.

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