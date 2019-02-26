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Лестер официально назначил Роджерса главным тренером

21:50 85 Читати українською
Лестер официально назначил Роджерса главным тренером
Брендан Роджерс / Фото ФК Лестер

Брендан Роджерс вернулся в чемпионат Англии.

Брендан Роджерс стал главным тренером Лестера, сообщает официальный сайт клуба.

Мойес может стать главным тренером Шведа в Селтике

Контракт 46-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. На новой должности Роджерс заменил Клода Пюэля, который был уволен накануне из-за низких результатов "лис".

Последним местом работы наставника был шотландский Селтик, с которым он дважды подряд выиграл внутренний чемпионат.

"Стать тренером Лестера для меня привилегия и честь. Я положу свою жизнь на то, чтобы фанаты гордились командой", – прокомментировал свое назначение Роджерс.

Специалист известен своей работой в Ливерпуле, Суонси и Уотфорде.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

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Англия Селтик Селтик Брендан Роджерс Брендан Роджерс Главное Клод Пюэль Клод Пюэль Лестер Сити Лестер Сити
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