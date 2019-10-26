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Лестер одержал наибольшую гостевую победу в истории чемпионатов Англии по футболу

08:31 26 Читати українською
Лестер одержал наибольшую гостевую победу в истории чемпионатов Англии по футболу
Лестер / Твиттер ФК Лестер

Лестер на своем поле разгромил Саутгемптон и установил сразу несколько рекордов в английской Премьер-лиге.

Победа Лестера над Саутгемптоном в матче 10-го тура АПЛ стала крупнейшей в истории высшего дивизиона Англии в гостевом матче. Лестер сумел отличиться 9 раз, зато не пропустил в свои ворота ни одного мяча.

К слову, ранее самая большая победа в выездном матче в рамках высшего дивизиона принадлежала Сандерленду, который в 1908 году обыграл Ньюкасл со счетом 9:1. В свое время, в матче АПЛ уже было забито девять голов в одни ворота – в 1995 году Манчестер Юнайтед победил Ипсвич со счетом 9:1. Однако манкунианцы выиграли дома, а победа Лестера – самая крупная выездная в истории.

Тотальное уничтожение с хет-триками Варди и Переса в видеообзоре матча Саутгемптон – Лестер – 0:9

Также лишь во второй раз в АПЛ в одной команде два игрока сделали по хет-трику за матч – Айозе Перес (19, 39 и 57-я минуты) и Джейми Варди (45, 58 и 93-я минуты). В мае 2003 года по три мяча в одном матче забивали за Арсенал Джермейн Пеннант и Робер Пирес. К слову, пострадал тогда также Саутгемптон.

Также Лестер стал второй командой в истории, которая смогла забить пять голов в первом тайме гостевого матча в рамках АПЛ. Ранее этого добился Манчестер Сити, который 3 апреля 2010 года обыграл Бернли со счетом 6:1 (первый тайм – 5:0).

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Айозе Перес стал вторым футболистом в истории АПЛ, который оформлял хет-трик в двух подряд матчах против определенной команды. В прошлом сезоне в составе Ньюкасла Перес забил три гола в ворота Саутгемптона (3:1). А первым, кто сумел установить подобное достижение, стал Луис Суарес, который в 2012 году, выступая за Ливерпуль, дважды оформлял хет-трик в матчах против Норвича.

После вчерашнего разгрома Лестер набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, Саутгемптон с 8-ю пунктами идет восемнадцатым.

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