Лестер объявил о подписании Ундера
Наставник Ромы Паулу Фонсека отпустил своего подопечного на Туманный Альбион.
Лестер и Рома договорились о переходе 23-летнего хавбека Дженгиза Ундера, сообщает официальный сайт английского клуба.
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Соглашение между сторонами рассчитано на год, турок будет защищать цвета "лис" на правах аренды. "Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к Лестеру и начну тренироваться. Я всегда хотел играть в Англии, и это прекрасная возможность начать выступления в Премьер-лиге", – прокомментировал свой трансфер Дженгиз.
В прошлом сезоне Серии А Ундер провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами.
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