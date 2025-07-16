Лестер на своем официальном сайте объявил о назначении Марти Сифуэнтеса новым главным тренером. 43-летний испанец, который заменит Рууда ван Нистелроя менее чем за месяц до начала сезона, подписал трехлетний контракт.

Лестер уволил ван Нистелроя – Легенда МЮ не спас сенсационных чемпионов АПЛ от вылета

От нового наставника ожидают, что он быстро вернет Лестер в элиту английского футбола. Ранее испанский специалист работал в КПР: под его руководством "обручи" финишировали на 18-м и 15-м месте турнирной таблицы.

Сообщается, что Лестер выплатит КПР компенсацию за тренера, однако сумма не разглашается. Напомним, что по итогам сезона 2024/25 Лестер вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер