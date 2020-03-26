toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Лестер нацелился на одноклубника Малиновского

15:13 30 Читати українською
Лестер нацелился на одноклубника Малиновского
Тимоти Кастань / ФК Аталанта

Английский клуб намерен заменить одного из своих лидеров игроком Аталанты.

"Лисы" планируют приобрести бельгийского защитника Тимоти Кастаня во время летнего трансферного окна, сообщает Leicester Mercury.

Малиновский как часть масштабной кампании президента Фиорентины – схема трансфера, оценка тренера

Лестер рассматривает кандидатуру 24-летнего бельгийца, как потенциальную замену Рикарду Перейре, на которого претендуют английские гранды.

Отметим, что в текущем сезоне Кастань сыграл за Аталанту 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает бельгийца в 20 млн евро. Бергамаски приобрели его в 2017 году у Генка за 6 млн евро.

Малиновский в авангарде Аталанты – GdS оценила дебютный сезон украинца в Серии А

blog_ava
Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом – форвард Ювентуса опубликовал фото
00:15
529
Теги
Италия Англия Лестер Сити Лестер Сити Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Тимоти Кастань Тимоти Кастань Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
58
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук