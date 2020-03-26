Лестер нацелился на одноклубника Малиновского

Английский клуб намерен заменить одного из своих лидеров игроком Аталанты.

"Лисы" планируют приобрести бельгийского защитника Тимоти Кастаня во время летнего трансферного окна, сообщает Leicester Mercury.

Малиновский как часть масштабной кампании президента Фиорентины – схема трансфера, оценка тренера

Лестер рассматривает кандидатуру 24-летнего бельгийца, как потенциальную замену Рикарду Перейре, на которого претендуют английские гранды.

Отметим, что в текущем сезоне Кастань сыграл за Аталанту 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает бельгийца в 20 млн евро. Бергамаски приобрели его в 2017 году у Генка за 6 млн евро.

Малиновский в авангарде Аталанты – GdS оценила дебютный сезон украинца в Серии А