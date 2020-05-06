Лестер нацелился на одноклубника Малиновского, – 90min

Забивной защитник Аталанты из Бергамо Робин Госенс попал на радары английского Лестера.

"Лисы" стремятся подписать немецкого защитника в ближайшее трансферное окно, сообщает 90min.

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Госенс поразил скаутов Лестера выступлениями в нынешнем сезоне. Как следствие, мидлендцы готовы отдать за него 25 млн фунтов. Три года назад Аталанта приобрела исполнителя, имеющего действующий до лета 2022-го контракт с "Богиней", всего за 900тысяч евро. Также на 25-летнего немца претендуют Интер, Лион и Челси.

К слову, в сезоне 2019/20 Робин Госенс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

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