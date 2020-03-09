Лестер на своём поле уничтожил Астон Виллу – Варди забил впервые за два месяца

Последний матч 29-го тура чемпионата Англии между Лестером и Астон Виллой завершился сокрушительным поражением бирмингемцев.

Лестер не знал побед в чемпионате течение четырёх туров, подпустив конкурентов за место в ЛЧ на опасное расстояние. Астон Вилла же не побеждала в трёх матчах подряд, а кроме того проиграла финал Кубка лиги. Словом, обоим коллективам сегодня были нужны три очка.

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В первом тайме "лисы" доминировали, удерживая мяч 70% игрового времени и нанеся семь ударов. Наиболее близкими ко взятию ворот были Союнчу, Эванс и Ихеаначо, однако мяч после их выстрелов пролетал рядом с каркасом. Отличиться аж на 41-й минуте смог Барнс, который воспользовался неудачным выходом вратаря Рейны на фланг – Харви обыграл его и пробил в пустые. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Лестера.

На старте второго тайма хозяева продолжили нестись вперёд, но забить не удавалось. В частности, на 47-й минуте из пределов штрафной слабенько стрелял Ихеаначо, а на 49-й Эванс замкнул подачу с фланга – рядом со штангой. Решил проблему реализации Варди, который вышел на замену на 59-й минуте, а уже на 63-й забил с пенальти, назначенного за игру Мингса рукой – 2:0. Правда, гандбол здесь был очень противоречивым.

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Астон Вилла после этого гола посыпалась, пропустив ещё два мяча. На 79-й минуте дубль оформил Варди, который вошёл на левый край штрафной, прострелил, поймал отскок и пробил в ближний угол. Ещё через шесть минут Харви Барнс с передаче Олбрайтона нанёс удар метров с 12-ти – 4:0. Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Таким образом, Лестер набрал 53 очка, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице и оторвавшись от четвёртой на пять зачётных баллов. Астон Вилла, имея в активе 25 пунктов, держится на предпоследней строчке.

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