Лестер на решающий матч Лиги Европы отправился без ряда игроков – "поспособствовал" коронавирус
Главный тренер Лестера Брендан Роджерс имеет немалую головную боль накануне встречи 6-го тура ЛЕ против Наполи.
На предматчевой пресс-конференции наставник "лис" сообщил, что 7 игроков не смогут сыграть в Неаполе. Некоторые сдали положительный тест на коронавирус, другие же просто заболели, сообщает BBC.
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Имена футболистов Роджерс не назвал. В то же время некоторые фамилии раскрыл журналист Джон Перси. Это Калечи Ихеаначо, Айозе Перес и Адемола Лукман. Кроме этого, еще заболели три члена персонала Лестера.
Перед последним туром ЛЕ англичане идут первыми в квартете с Наполи, Легией и Спартаком. Пока все коллективы сохраняют шансы на плей-офф.
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