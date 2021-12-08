На предматчевой пресс-конференции наставник "лис" сообщил, что 7 игроков не смогут сыграть в Неаполе. Некоторые сдали положительный тест на коронавирус, другие же просто заболели, сообщает BBC .

"А завтра кто?": Конте напуган ростом числа заболевших коронавирусом в Тоттенхеме

Имена футболистов Роджерс не назвал. В то же время некоторые фамилии раскрыл журналист Джон Перси. Это Калечи Ихеаначо, Айозе Перес и Адемола Лукман. Кроме этого, еще заболели три члена персонала Лестера.

Перед последним туром ЛЕ англичане идут первыми в квартете с Наполи, Легией и Спартаком. Пока все коллективы сохраняют шансы на плей-офф.

#lcfc: 7 игроков, которые не смогут принять участие в финальном матче группового матча Лиги Европы против Наполи, в том числе Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айозе Перес. Комбинация заболевших Covid-19 и игроков, которые плохо себя чувствуют, плюс 3 сотрудника. Юри Тилеманс путешествовал - Джон Перси (@JPercyTelegraph) 8 декабря 2021 г.