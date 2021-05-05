Английский Лестер собрался перехватить у Манчестер Сити защитника Аталанты из Бергамо Робина Госенса.

"Лисы" готовы подписать фулбека сборной Германии. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Лестер настроен отдать за Госенса 25 млн евро плюс бонусы. Защитнику предложен 5-летний контракт. Конкуренцию представителю АПЛ в борьбе за Госенса могут составить итальянские гранды – миланский Интер и Ювентус. Ранее фланговый исполнитель, за которого Аталанта стремится выручить 35-40 млн, интересовал и Манчестер Сити ради усиления некогда проблемного левого края.

В нынешнем сезоне Робин Госенс провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

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