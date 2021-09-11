Лестер – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
20:43 - Читати українською
Лестер уступил Манчестер Сити в рамках 4 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Лестер – Манчестер Сити на "Футбол 24".
завершено
62’ Бернарду Силва
Чемпионы Англии имели ощутимое преимущество, однако реализовать хотя бы один момент не удавалось. Одна из навал привела к трем ударам подряд – Шмейхель и компания выстояли.
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Лестер мог открыть счет в редкой контратаке. Варди вырвался на рандеву с Эдерсоном, легко забил гол, однако VAR все испортил зафиксированным офсайдом. После этого Манчестер Сити решил не играть с огнем и таки оформил победный мяч. Защитник отбил дальний удар Канселу на ногу Бернарду Силве – 0:1.
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