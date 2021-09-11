Чемпионы Англии имели ощутимое преимущество, однако реализовать хотя бы один момент не удавалось. Одна из навал привела к трем ударам подряд – Шмейхель и компания выстояли.

Манчестер Сити в изнурительном матче одолел Лестер – герой поединка пристыдил руководство "горожан"

Лестер мог открыть счет в редкой контратаке. Варди вырвался на рандеву с Эдерсоном, легко забил гол, однако VAR все испортил зафиксированным офсайдом. После этого Манчестер Сити решил не играть с огнем и таки оформил победный мяч. Защитник отбил дальний удар Канселу на ногу Бернарду Силве – 0:1.