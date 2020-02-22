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Лестер – Манчестер Сити: стартовые составы центрального матча тура – Зинченко вне заявки

18:45 20 Читати українською
Лестер – Манчестер Сити: стартовые составы центрального матча тура – Зинченко вне заявки
Лестер – Манчестер Сити: стартовые составы / Фото The SportsRush

Манчестер Сити приехал в гости к Лестеру в рамках 27-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

 

Матч Лестер – Манчестер Сити как онлайн-трансляция начнется в 19:30. Соперники находятся на третьем и втором месте АПЛ соответственно, поэтому принципиальность встречи будет на высоком уровне. После 26-ти туров команда Гвардиолы опережает "лис" на 4 очка.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Лестер Сити Лестер Сити Лестер Сити - Манчестер Сити
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