Лестер – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Англии
18:06 - Читати українською
Лестер в рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии встретится с Манчестер Юнайтед. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Кубка Англии Лестер – Манчестер Юнайтед начнётся в 19:00. Видеотрансляция пройдёт на "Setanta Sports".
Манчестер Юнайтед определился относительно возвращения Роналду
Стартовые составы
Лестер:
In the blue corner #LeiMun team news brought to you by @eToro #FACup— Leicester City (@LCFC) March 21, 2021
Манчестер Юнайтед:
?????'? ???? ????— Manchester United (@ManUtd) March 21, 2021
Here's your #MUFC XI to face the Foxes
#FACup
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