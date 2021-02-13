Ливерпуль поехал в гости к Лестеру в 24 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лестер – Ливерпуль стартует в 14:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Ливерпуль в кризисе – всего три победы во всех турнирах после Рождества. Мерсисайдцы идут аж на четвертом месте в АПЛ. Перед ними на расстоянии трех очков Лестер. Брендан Роджерс второй год подряд борется с грандами за Лигу чемпионов. Впрочем, он с "лисами" еще не обыгрывал Ливерпуль. Сегодня – хороший шанс. Юрген Клопп поставил в центр защиты зимнего новичка – Озан Кабак дебютирует за "красных".

Стартовые составы команд

Лестер: Шмайхель – Амарти, Эванс, Сеюнджю – Рикарду, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон – Маддисон, Барнс – Варди.

Запасные: Уорд, Фукс, Кэмпбелл, Томас, Чаудри, Менди, Ундер, Перес, Ихеаначо.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Алькантара, Оклейд-Чемберлен, Шакири, Цимикас, Р.Уильямс, Филлипс, Кларксон, Н.Уильямс.

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