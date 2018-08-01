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Лестер хочет продать Слимани

06:00 4 Читати українською
Лестер хочет продать Слимани
Ислам Слимани / Фото ФК Лестер

Алжирский нападающий Лестера Ислам Слимани в ближайшее время может покинуть клуб.

Руководство Лестера приняло решение выставить на трансфер Ислама Слимани, сообщает Leicester Mercury.

Главный тренер клуба Клод Пюэль не заинтересован в услугах игрока. Лестер оценивает Ислама в 20 млн евро.

Пюэль заверил, что Магуайр будет играть за Лестер в следующем сезоне

Слимани перешел в Лестер два года назад за 30,5 млн евро из лиссабонского Спортинга.

Вторую половину сезона 2017/18 форвард провел в Ньюкасле на правах аренды.

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