Лестер хочет продать Слимани

Алжирский нападающий Лестера Ислам Слимани в ближайшее время может покинуть клуб.

Руководство Лестера приняло решение выставить на трансфер Ислама Слимани, сообщает Leicester Mercury.

Главный тренер клуба Клод Пюэль не заинтересован в услугах игрока. Лестер оценивает Ислама в 20 млн евро.

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Слимани перешел в Лестер два года назад за 30,5 млн евро из лиссабонского Спортинга.

Вторую половину сезона 2017/18 форвард провел в Ньюкасле на правах аренды.

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