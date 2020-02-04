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Лестер готов существенно увеличить зарплату своему лидеру, чтобы отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед

15:03 158 Читати українською
Лестер готов существенно увеличить зарплату своему лидеру, чтобы отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед
Джеймс Мэддисон / Daily Mail

Руководство Лестера не хочет продавать своего хавбека Джеймса Мэддисона, которым интересуются гранды АПЛ.

Лестер уже начал переговоры с футболистом относительно нового контракта, информирует The Telegraph. По условиям нового соглашения, зарплата Мэддисона существенно увеличится, как и сумма отступных за игрока. Ожидается, что стороны смогут согласовать все детали до конца февраля.

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Напомним, в начале января появилась информация, что Манчестер Юнайтед намерен предложить за Мэддисона 45 млн фунтов и Джесси Лингарда. Скорее всего, "красные дьяволы" вернутся к идее приобретения 23-летнего хавбека летом.

Отметим, что в текущем сезоне Мэддисон сыграл 24 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с Лестером рассчитан до лета 2023 года.

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