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Лестер готов продать Ихеаначо – его заменит лидер Селтика

21:02 - Читати українською
Лестер готов продать Ихеаначо – его заменит лидер Селтика
Келечи Ихеаначо / Reuters

Нападающий английского Лестера Келечи Ихеаначо может покинуть команду в это трансферное окно.

"Лисы" собираются выслушать предложения относительно продажи нигерийца, сообщает Daily Mail.

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Ихеаначо не сумел стать своим на Кинг Пауэр, поэтому Брендан Роджерс готов продать форварда. Приютить 23-летнего нападающего могут Астон Вилла, Эвертон или Лидс. Продажа Ихеаначо позволит Лестеру высвободить средства на покупку форварда шотландского Селтика Одсона Эдуара. "Кельты" желают получить за него 40 млн фунтов.

В сезоне 2019/20 Келечи Ихеаначо провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и оформил 4 ассиста. В свою очередь французский нападающий Селтика сыграл 47 поединков, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных передач.

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