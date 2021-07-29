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В переходе Перейры заинтересован наставник Лестера Брендан Роджерс. Он стремится обновить атакующую линию в это межсезонье и ранее уже оформил переход Петсона Даки из австрийского Зальцбурга. Перейра имеет действующий до лета 2024-го контракт с "дроздами", но вряд ли останется в Чемпионшипе после вылета ВБА. В сезоне 2020/21 он стал одним из открытий чемпионата, в частности, едва не самостоятельно разорвав Челси – мидлендцы победили 5:2, а нападающий оформил 2 гола и 2 ассиста.

К слову, всего в предыдущей кампании Матеус Перейра провел 33 матча в АПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

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