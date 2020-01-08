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Лестер готов отдать немалую сумму за звездного одноклубника Шведа

8 января 21:04 249 Читати українською
Лестер готов отдать немалую сумму за звездного одноклубника Шведа
Одсон Эдуар/ Reuters

Нападающий Селтика Одсон Эдуар заинтересовал ведущие клубы чемпионата Англии.

Руководство Лестера готовит 30 млн фунтов на лидера атак "кельтов", информирует Daily Record.

Швед с Селтиком отправился на тренировочный сбор в Дубай

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс лично настаивает на переходе Эдуара, поскольку хорошо знает возможности француза по совместной работе в Селтике. Правда, шотландский клуб не спешит отпускать свою звезду зимой, и Лестеру придется подождать летнего трансферного окна, чтобы подписать партнера Марьяна Шведа.

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Отметим, что именно Эдуар является лучшим бомбардиром Селтика в текущем сезоне – 17 голов в 24 матчах.

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