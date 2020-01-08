Лестер готов отдать немалую сумму за звездного одноклубника Шведа

Нападающий Селтика Одсон Эдуар заинтересовал ведущие клубы чемпионата Англии.

Руководство Лестера готовит 30 млн фунтов на лидера атак "кельтов", информирует Daily Record.

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Главный тренер "лис" Брендан Роджерс лично настаивает на переходе Эдуара, поскольку хорошо знает возможности француза по совместной работе в Селтике. Правда, шотландский клуб не спешит отпускать свою звезду зимой, и Лестеру придется подождать летнего трансферного окна, чтобы подписать партнера Марьяна Шведа.

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Отметим, что именно Эдуар является лучшим бомбардиром Селтика в текущем сезоне – 17 голов в 24 матчах.

