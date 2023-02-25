Александр Зинченко традиционно попал в стартовый состав. А вот единственный форвард, оставшийся после травмы Жезуса, не выйдет с первых минут. Эдди Нкетиа играл в последнее время с повреждением, и сегодня оказался вне основы. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Арсенал на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда Роджерса стремится взять реванш за лондонское фиаско (4:2), но "лисы" проиграли последние 4 поединка против "канониров" с разницей в 2 гола. Подопечные Артеты вернули себе 1 место в АПЛ, а второй худший домашний коллектив сезона на бумаге способствовал прогрессу. Где смотреть матч Лестер – Арсенал онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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Мартинелли, который выходом на замену помог дожать Астон Виллу в прошлом туре, возвращается в старт. Вместо Нкетии на острие нападения должен сыграть Троссар, который пришел в команду Артеты после срыва трансфера Мудрика. У Лестера продолжает выходить в основе Тете, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру. В то же время Роджерс не может рассчитывать на лидера по креативу Мэддисона, у которого очередная незначительная травма. Интересно, что Зинченко сегодня вышел с капитанской повязкой, хотя Эдегор также играет с первых минут. Произошло это в знак уважения и любви в связи с годовщиной полномасштабного вторжения российских войск в Украину.