"С Демараем совершенно ясно, что он хочет двигаться дальше. Его отношение к тренировкам всегда было первоклассным, он настоящий профессионал, но он находится в клубе долгое время и, вероятно, не сумел закрепиться в составе.

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Для него смена обстановки может быть новым началом. В его последнего дня здесь я всегда буду уважать его, я никогда не откажусь от него, но похоже, что в следующем сезоне он, вероятно, будет играть где-то еще", – поделился Роджерс в комментарии Reuters.

Отметим, что Грей присоединился к Лестеру зимой 2016-го года и добыл с "лисами" сенсационное чемпионство АПЛ. В общем, Демар провел 168 матчей за Лестер, но в текущем сезоне лишь однажды выходил в составе первой команды.

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