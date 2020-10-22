"Слежу за Лестером в АПЛ и за Зарей в УПЛ, поэтому понимаю ситуацию накануне встречи. Скажу так: если луганчане не пропустят в первые 25 минут, то англичанам придется туго.

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Думаю, что Брендан Роджерс проведет ротацию. На пресс-конференции он заявил, что не будет играть несколько игроков основы – нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сьоюнджю. Думаю, что у украинцев будут шансы на контратаках. Прогнозирую, что Заря забьет на выезде", – сказал Заховайло в комментарии изданию РБ.

Напомним, луганчане уже сегодня, 22 октября, стартуют в Лиге Европы – в первом туре группового этапа турнира они на выезде встретятся с Лестером. Начало матча в 22:00.

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