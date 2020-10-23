Лестер – Заря: Роджерс отметил угрозу, которую создавал луганский клуб
Наставник Лестера Брендан Роджерс похвалил своих подопечных по мотивам матча против Зари (3:0).
"Хорошая победа. Приятно заработать очки и сыграть на ноль. Нам пришлось поработать, есть моменты, которые нужно улучшить. Когда у соперника был мяч, он угрожал нам, но мы закрыли игру во втором тайме.
Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча
Игроки заслуживают большого уважения. Но они могут быть лучше, нам нужно быть более активными в атаке, чтобы создавать больше моментов", – цитирует Роджерса сайт UEFA.
Заря опустилась на последнюю строчку группы G. Кроме Лестера, луганчанам в ЛЕ будет противостоять Брага и АЕК.
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