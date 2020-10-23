"Хорошая победа. Приятно заработать очки и сыграть на ноль. Нам пришлось поработать, есть моменты, которые нужно улучшить. Когда у соперника был мяч, он угрожал нам, но мы закрыли игру во втором тайме.

Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

Игроки заслуживают большого уважения. Но они могут быть лучше, нам нужно быть более активными в атаке, чтобы создавать больше моментов", – цитирует Роджерса сайт UEFA.

Заря опустилась на последнюю строчку группы G. Кроме Лестера, луганчанам в ЛЕ будет противостоять Брага и АЕК.

Лестер разгромил Зарю благодаря детским ошибкам в ЛЕ – игрок сборной Украины не попал в пустые. 2 привозенных гола