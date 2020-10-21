"В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача – выйти из группы. Команда проделала большую работу, чтобы выйти в еврокубки, поэтому хочется насладиться моментом.

Лестер – Заря: прогноз на матч Лиги Европы

У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, поэтому игровое время будет у всех.

Против Зари ожидаем тяжелый матч. Они используют такую ​​тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. Смотрели их матчи против Динамо и Шахтера. Кроме того, у них больше опыта в еврокубках", – цитирует Роджерса BBC.

Напомним, Лестер будет принимать Зарю уже 22 октября, начало матча в 22:00. Также луганчане посоревнуются в группе ЛЕ с АЕКом и Брагой.

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