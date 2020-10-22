Луганский клуб не сумел удержать свои ворота на замке в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Заря приехала в гости к Лестеру в рамках группового этапа Лиги Европы. Уже в первой половине встречи подопечные Виктора Скрипника позволили англичанам дважды отличиться в своих воротах.

Лестер – Заря – видео голов

Таким образом это уже 5-й матч подряд в ЛЕ, где луганчане пропускают. Последний раз Заря сыграла "на ноль" в сезоне 2017/18, когда противостояла испанскому Атлетику (1:0).

Напомним, кроме Лестера, украинский клуб борется в Лиге Европы с Брагой и греческим АЕКом.

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