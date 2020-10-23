"Что сказал тренер после игры? Чтобы не беспокоились. Надо настраиваться на следующий матч. Времени унывать нет. Разбирать матч с Лестером будем позже.

Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

Счет? Первые 30 минут была равная игра с небольшим нашим преимуществом. Были моменты, мы не смогли забить – они свой момент забили. Мы могли сравнить – не сравняли, зато получили второй. Немного трудно уже на выезде со счетом 0:2, когда игра более-менее ровная, но мы пропускаем необязательные голы. Третий гол – это уже такое, индивидуальная ошибка.

Часто играли через голкипера? Мы знали, разбирали, смотрели, как они прессингуют. У нас есть много вариантов выхода из-под прессинга. Мы это тренируем, нам уже не надо объяснять, как выходить. Смотрим уже по ситуации. Но все равно мы пытались играть в свой футбол, не отходили от принципов. Так и будем стараться играть", – сказал Юрченков эфире ТК Футбол.

Заря опустилась на последнюю строчку группы G. Кроме Лестера, луганчанам в ЛЕ противостоять Брага и АЕК.

Лестер разгромил Зарю благодаря детским ошибкам в ЛЕ – игрок сборной Украины не попал в пустые. 2 привозенных гола