"Скрипник зарекомендовал себя как прогрессивный тренер, которого любит коллектив и верит в него. Но есть сложности, которые можно назвать непреодолимыми. Мы видим ситуацию с трудоустройством, многие футболисты ушли и еще много факторов, которые могут помешать. Но в любом случае для ребят это хороший шанс заявить о себе и показать, что, несмотря на все ставки против них, они могут собраться и добыть результат.

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Лестер все равно будет стараться, ведь лишние деньги в бюджете не помешают. Тем более в условиях коронавируса и того, что сейчас болельщиков нет на стадионе. Ведь болельщики не только покупают билет, но и сопутствующие товары, символику клуба, сувениры, хот-доги, напитки... Каждая копейка в бюджет клуба не будет лишней. Считаю, что Лестер будет опасен в стартовые туры, пока перспективы для себя не прояснит.

По именам Лестер - фаворит этой группы, но в еврокубках не всегда понятно, чего можно ожидать. Они просто играют в такой лиге, где каждая игра решающая, люди работают с полной ответственностью. Они понимают, что даже если болельщиков нет на стадионе, то они есть где-то там. Думаю, что надеяться на немотивированного соперника – это слабая позиция с точки зрения развития клуба. Наоборот, нужно желать сильного противника и на его фоне себя проявлять. Какой интерес в том, чтобы "прибивать" слабых?" – сказал Худжамов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, луганчане уже сегодня, 22 октября, стартуют в Лиге Европы – в первом туре группового этапа турнира они на выезде встретятся с Лестером. Начало матча в 22:00.

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