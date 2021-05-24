Для Лестера игра имела решающее значение в борьбе за место в Лиге чемпионов, и подопечные Роджерса пренебрегли этой возможностью.

Манчестер Сити – Эвертон – 5:0 – видео голов и обзор матча

Хороший старт был для "лис" благодаря двум реализованным пенальти от Варди. Но точный удар Кейна и издевательский дубль от Бейла похоронили шансы хозяев на участие в самом престижном клубном турнире.

Лестер финишировал 5-м, Тоттенхэм – 7-й.

Тоттенхэм драматично переиграл Лестер, прорвавшись в еврокубки, Челси вышел в ЛЧ несмотря на поражение Астон Вилле