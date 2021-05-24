Лестер – Тоттенхэм – 2:4 – видео голов и обзор матча
06:00 - Читати українською
Лестер принимал Тоттенхэм в рамках 38-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Для Лестера игра имела решающее значение в борьбе за место в Лиге чемпионов, и подопечные Роджерса пренебрегли этой возможностью.
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Хороший старт был для "лис" благодаря двум реализованным пенальти от Варди. Но точный удар Кейна и издевательский дубль от Бейла похоронили шансы хозяев на участие в самом престижном клубном турнире.
Лестер финишировал 5-м, Тоттенхэм – 7-й.
Тоттенхэм драматично переиграл Лестер, прорвавшись в еврокубки, Челси вышел в ЛЧ несмотря на поражение Астон Вилле
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