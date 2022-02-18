Лестер разгромил датский Раннерс в плей-офф Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лестер тотально доминировал над соперником и создавал момент за моментом. 24 удара, 10 явных голевых шансов. Англичане открыли счет усилиями Ндиди, но затем умудрились вернуть интригу, пропустив "в раздевалку".

Во втором тайме Лестер довел свое преимущество и забил еще три мяча. Барнс, Дака и Дьюсбери-Холл отличились и оформили разгром. Лестер одной ногой уже в 1/8 финала Лиги конференций.

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