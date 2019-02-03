Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провел 100-й матч за "красных дьяволов"

Матч 25 тура АПЛ против Лестера стал для героя противостояния Маркуса Решфорда юбилейным.

Манчестер Юнайтед в матче 25 тура АПЛ минимально победил Лестер.

Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

Единственный гол в матче забил Маркус Решфорд, для которого игра против "лис" стала 100-й в футболке "красных дьяволов", сообщает Sky Sports Statto.

Англичанин второй после Райана Гиггза самый молодой игрок Юнайтед, кому покорилась эта отметка.