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Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провел 100-й матч за "красных дьяволов"

18:35 40 Читати українською
Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провел 100-й матч за "красных дьяволов"
Маркус Решфорд / Фото Манчестер Юнайтед

Матч 25 тура АПЛ против Лестера стал для героя противостояния Маркуса Решфорда юбилейным.

Манчестер Юнайтед в матче 25 тура АПЛ минимально победил Лестер.

Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

Единственный гол в матче забил Маркус Решфорд, для которого игра против "лис" стала 100-й в футболке "красных дьяволов", сообщает Sky Sports Statto.

Англичанин второй после Райана Гиггза самый молодой игрок Юнайтед, кому покорилась эта отметка.

Англия25 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Лестер Сити - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд Маркус Решфорд
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