Лестер обыграл Манчестер Юнайтед в рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме команды обменялись классными голами Гринвуда и Тилеманса. Однако после перерыва "лисы" перестреляли "красных дьяволов", которые не знают вкуса побед уже три матча в рамках АПЛ.

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Следовательно, Лестер набрал 11 очков и прервал безвыигрышную серию в рамках чемпионата Англии, которая длилась еще с лета. У Манчестер Юнайтед осталось 14 очков, команда Уле Гуннара Сульшера рискует потерять пятую строчку в турнирной таблице.