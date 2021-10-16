Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 – видео голов и обзор матча с шедевральными ударами Гринвуда и Тилеманса
20:01 - Читати українською
Лестер обыграл Манчестер Юнайтед в рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
31’ Юри Тилеманс
78’ Чаглар Сёюнджю
83’ Джейми Варди
90+1’ Пэтсон Дака
Мейсон Гринвуд 19’
Маркус Рашфорд 82’
19’ Мейсон Гринвуд
31’ Юри Тилеманс
78’ Чаглар Сёюнджю
82’ Маркус Рашфорд
83’ Джейми Варди
90+1’ Пэтсон Дака
В первом тайме команды обменялись классными голами Гринвуда и Тилеманса. Однако после перерыва "лисы" перестреляли "красных дьяволов", которые не знают вкуса побед уже три матча в рамках АПЛ.
Ливерпуль разбил Уотфорд и возглавил турнирную таблицу, Лестер победил МЮ в феерической перестрелке с шестью голами
Следовательно, Лестер набрал 11 очков и прервал безвыигрышную серию в рамках чемпионата Англии, которая длилась еще с лета. У Манчестер Юнайтед осталось 14 очков, команда Уле Гуннара Сульшера рискует потерять пятую строчку в турнирной таблице.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter