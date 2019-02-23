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​​​​​​​Лестер – Кристал Пэлас – 1:4 – видео голов и обзор матча

22:56 22 Читати українською
​​​​​​​Лестер – Кристал Пэлас – 1:4 – видео голов и обзор матча
​​​​​​​Лестер – Кристал Пэлас – 1:4 – видео голов и обзор матча

Кристал Пэлас на выезде разгромил Лестер в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча ​​​​​​​Лестер – Кристал Пэлас на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Лестер – Кристал Пэлас – 1:4

Голы: Эванс, 64 – Батшуаи, 40, Заха, 70, 90+3, Миливоевич, 81, (пен)

В этом поединке наставник "орлов" Рой Ходжсон стал рекордсменом АПЛ, поэтому его подопечные имели дополнительную мотивацию обыграть "лис".

Тоттенхэм сенсационно уступил Бернли, Кристал Пэлас разгромил Лестер: 27 тур АПЛ, матчи субботы

Благодаря этой победе Кристал Пэлас набрал 30 очков и поднялся на 13 позицию, Лестер с 32 пунктами остался на 12 строчке.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия27 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Кристал Пэлас: Суббота 23 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
1 : 4
Кристал Пэлас
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