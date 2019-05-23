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Лестер – главный претендент на Роббена, который летом покинет Баварию

23 мая 18:54 125 Читати українською
Лестер – главный претендент на Роббена, который летом покинет Баварию
Арьен Роббен / Фото: соцсети

Вингер Баварии Арьен Роббен может стать футболистом Лестера.

Английский клуб – главный претендент на подписание Арьена Роббена, который летом покинет Баварию на правах свободного агента, сообщает Daily Mail.

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"Лестер – это вариант, но я пока не знаю. Мне необходимо принять непростое решение. Я должен найти место, в котором будет все хорошо не только в футбольном плане, но и будет комфортно моей семье", – цитирует нидерландца BBC.

Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет

Напомним, Роббен выступает за Баварию с 2009-го года. Контракт 35-летнего вингера с немецким грандом заканчивается летом этого года. Стороны не будут продлевать соглашение.

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