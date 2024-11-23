Лестер принимает Челси в 12-м туре чемпионата Англии 2024/25. Состав и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Лестер – Челси состоится в Лестере на Кинг Пауэр Стэдиум и стартует в 14:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок будет показывать MEGOGO.

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Украинский вингер Михаил Мудрик, как и обычно в матчах АПЛ, начинает игру на скамейке запасных. Сейчас Челси занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ с 19 очками, в то время как Лестер расположился на 15-м месте с 10 баллами.

Стартовый состав Челси: Санчес, Фофана, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья, Джексон, Феликс, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Фернандес.

Запасные: Адарабьойо, Беттинелли, Вейга, Дьюсбери-Холл, Йоргенсен, Лавия, Мудрик, Нкунку, Санчо.