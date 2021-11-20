Лондонский Челси нанес разгромное поражение Лестеру в 12-м туре английской Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

"Синие" открыли счет благодаря стандарту: Чилвелл подал угловой с правого фланга, а Антонио Рюдигер со второго этажа пробил Шмейхеля.

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На 28-й минуте гол-красавец оформил Н'Голо Канте. Французский хавбек получил пас Джеймса в центре поля, на скорости прилетел к штрафной и мастерски уложил мяч под штангу. Добил "лис" во втором тайме Кристиан Пулишич. Американец вышел на замену и замкнул прострел Зиеша вдоль ворот.

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