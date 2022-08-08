Лестер – Брентфорд – 2:2 – видео красивых голов и обзор матча
13:02 - Читати українською
Лестер и Брентфорд расписали результативную ничью в первом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
33’ Тимоти Кастань
Айвен Тоуни 62’
Джош Дасилва 86’
33’ Тимоти Кастань
62’ Айвен Тоуни
86’ Джош Дасилва
Лестер открыл счет с углового, когда Кастань замкнул навес Маддисона. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество шикарным дальним ударом Дьюсбери-Холла.
Брентфорд спас ничью с Лестером, устроив камбэк после 0:2
Брентфорд провел серию замен и оформил камбэк. Тоуни сократил отставание, а Дасилва в стиле Роббена – сместившись с фланга, пробил в дальнюю девятку – вырвал для гостей ничью.
В следующем туре обе команды встретятся с топ-соперниками. Лестер поедет к Арсеналу, а Брентфорд примет Манчестер Юнайтед.
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