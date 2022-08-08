Лестер и Брентфорд расписали результативную ничью в первом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лестер открыл счет с углового, когда Кастань замкнул навес Маддисона. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество шикарным дальним ударом Дьюсбери-Холла.

Брентфорд спас ничью с Лестером, устроив камбэк после 0:2

Брентфорд провел серию замен и оформил камбэк. Тоуни сократил отставание, а Дасилва в стиле Роббена – сместившись с фланга, пробил в дальнюю девятку – вырвал для гостей ничью.

В следующем туре обе команды встретятся с топ-соперниками. Лестер поедет к Арсеналу, а Брентфорд примет Манчестер Юнайтед.