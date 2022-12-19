L'Equipe оценил работу Шимона Марциняка в финале ЧМ-2022 на 2 балла из 10. Издание считает, что польский арбитр не оправдал ожиданий.

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В частности у журналистов газеты есть претензии по поводу последовательности. "Пенальти на Анхеле Ди Марии был очень спорным. Эпизод, в котором нарушили правила против Маркуса Тюрама мало чем отличался. Но во втором случае пенальти назначен не был – Марциняк не хотел спорить с видеоарбитром, своим соотечественником перед камерами всего мира", – отмечалось в отчёте.

Также газета возмутилась отсутствием предупреждения Кристиана Ромеро, который по её мнению сыграл в финале очень жестко. Не понравилось журналистом L'Equipe и безнаказанность вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинес во время серии пенальти. Журналисты считают, что Марциняк должен был вмешаться после того, как голкипер отбросил мяч далеко от Орельена Чуамени, когда полузащитник подходил к 11-метровой отметке.

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