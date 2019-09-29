Лепа забил эффектный гол за Осиек

Хавбек Осиека Дмитрий Лепа расписался в воротах Славена в матче чемпионата Хорватии.

Чемпионат Хорватии-2018/19, 10 тур

Славен – Осиек – 0:4

Голы: Манце, 25, Марич, 35, Лепа, 41, Скорич, 71

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Украинский хавбек Дмитрий Лепа продемонстрировал свою технику в матче 10 тура чемпионата Хорватии со Славеном. Игрок ворвался в штрафную, после чего выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил в дальний от себя угол ворот.

Сейчас Осиек находится на 4 позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков. Напомним, в составе Хайдука выступает Александр Сваток. Команда экс-защитника Зари лидирует с 19 пунктами.