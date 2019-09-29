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Лепа забил эффектный гол за Осиек

00:10 30 Читати українською
Лепа забил эффектный гол за Осиек
Дмитрий Лепа (слева) / Vecernij

Хавбек Осиека Дмитрий Лепа расписался в воротах Славена в матче чемпионата Хорватии.

Чемпионат Хорватии-2018/19, 10 тур

Славен – Осиек – 0:4

Голы: Манце, 25, Марич, 35, Лепа, 41, Скорич, 71

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Украинский хавбек Дмитрий Лепа продемонстрировал свою технику в матче 10 тура чемпионата Хорватии со Славеном. Игрок ворвался в штрафную, после чего выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил в дальний от себя угол ворот.

Сейчас Осиек находится на 4 позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков. Напомним, в составе Хайдука выступает Александр Сваток. Команда экс-защитника Зари лидирует с 19 пунктами.

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Видеоновости Мир Украинцы за рубежом Осиек Осиек Славен Белупо Славен Белупо Дмитрий Лёпа Дмитрий Лёпа
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