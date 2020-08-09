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Лепа продлил контракт с Осиеком

17:54 - Читати українською
Лепа продлил контракт с Осиеком
Дмитрий Лепа (в центре) / CROPIX

Полузащитник Осиека Дмитрий Лепа решил остаться в хорватском клубе.

Украинец Лепа подписал новый контракт с Осиеком, информирует Jutarnji list.

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Отмечается, что соглашение хавбека завершилось этим летом, и хорватский клуб предложил ему новое. Лепа уже начал подготовку к новому сезону в составе команды.

Добавим, что Дмитрий выступает в составе Осиека с августа 2016 года. В прошлом сезоне Лепа провел 31 поединок, записав в свой актив 5 голов и 2 ассиста.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Дмитрий Дмитрий Лёпа Осиек Осиек
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