Леонов: В Арсенале-Киев будет сделана ставка на украинцев

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов сказал, что клуб рассчитывает на украинских футболистов.

"Однозначно могу сказать, что ставка будет сделана на украинцев. У меня так было всегда – например, когда я работал в Мариуполе, в составе было два грузина, а все остальные – наши. Так и сейчас будет.

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Присматриваюсь к македонцу, у которого контракт с клубом, но он, возможно, будет единственным легионером. Еще могу сказать, что у меня будут играть те, кто хочет выступать за Арсенал-Киев и бороться за сохранение места в УПЛ. О большой конкретике говорить рано.

Кстати, мне за последние дни столько раз агенты звонили – я и не ожидал такого", – цитирует Леонова официальный сайт УПЛ.